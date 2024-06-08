陳鳳珠：內地並未出現產能過剩

美國對內地180億美元進口商品加徵關稅，涉及電動車、電池、鋼鐵及鋁、半導體、太陽能電池、關鍵礦物、起重機等七類商品，部分將於今年8月1日起生效，其中對電動車的關稅由25%提升至100%，對鋰離子電動車電池徵收25%關稅，對口罩、鈷礦石和鋁礦石等關鍵礦物、起重機、鋼鐵和鋁製品徵收25%關稅，對太陽能電池、注射器和針頭徵收50%關稅。預期美國對內地進口商品加徵關稅，將會繼續推高進口商品成本，或會削弱美國企業的盈利，同時會推高通脹壓力。

美國一直指內地的產能過剩，並補貼大量商品湧入全球市場，但內地真的產能過剩嗎？去年，內地的新能源汽車、鋰電池、光伏產品等「新三樣」產品出口額突破萬億元，反映內地在推動全球綠色低碳轉型的努力，但美國卻因內地的出口上升而指內地的新能源產業產能過剩。而觀乎美國生產的晶片約八成出口至其他國家，德國、日本生產的汽車分別約八成及五成用於出口等，內地去年的新能源汽車出口佔其總產量比例只有約12%。至於美國指內地的產業發展依賴補貼，但其實內地的新能源產業增長迅速主要有賴發展規劃的前曕性，加上技術品牌的持續升級備受國外認可，並擁有完善的產業鏈布局，令成本得以控制。

近期美國一直針對內地的電動車出口，其實，內地的電動車很少出口至美國，而美國於2023年從內地進口的鋰離子電池約為132億美元，因此要留意加徵關稅或會影響內地的鋰離子電池發展。去年，美國從內地的進口總額為4272.4億美元，而今次涉及的180億美元商品，僅佔美國從內地進口總額的4.2%，因此預料實際影響不大。

不過，其後七國集團的財長會議中討論憂慮內地產能過剩不利全球經濟，但同時警告美國向內地貨品加徵關稅或觸發貿易戰。而歐盟亦計劃對內地電動車進口加徵關稅，內地表示中歐互為第二大貿易夥伴，保護主義解決不了歐盟的問題，應通過對話協商解決具體經貿問題，共同推動全球經濟發展及自由貿易。研究亦顯示若歐盟對內地電動車加徵關稅，進口數量將減少，並會影響在華生產的歐洲汽車製造商，同時令消費者買車成本大幅上升，反映加徵關稅將不利雙方發展。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)