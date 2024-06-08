曜熊理財：市場波幅風險管理最重要

在過去的一周中，美國市場持續顯示就業市場的放緩，實際失業申請人數為22.9萬人比預期高出9,000人。而就業空缺人數為實際810萬對比預期840萬人均高於預期。這象徵着美國經濟的開始有放缓迹象，這數字強化了減息的可能性。雖然市場已經反映出這種想法，標準普爾500和納斯特克指數一起走向創紀錄的新高，預期利率將下降，而道瓊斯工業指數則返映美國經濟將放緩。

香港沒有強勁的催化劑，恒生指數努力突破18,500點，上周多次嘗試突破但力度不足。隨着美中之間進一步的關稅和貿易壁壘的風險，投資者正在尋找下一個催化劑的出現，以確定指數將朝哪個方向移動。

在其他國家，多個中央銀行正在考慮開始降低利率。加拿大銀行在周三宣布將利率降低0.25%至4.75%，歐洲中央銀行在周四跟進，將利率從4%降至3.75%。自從2024年3月首次降息以來，瑞士中央銀行面臨進一步的壓力，考慮將通脹保持在2%水平以下況下降息。

隨着美國股票達到創紀錄的高位，重要的是要記住管理風險並通過將收益重新分配到更安全的資產，如債券和債券基金，以及黃金，以獲取利潤。減息將對債券價格和黃金價格產生積極影響。

曜熊理財策略分析員顥軒