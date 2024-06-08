陳樂怡：風電企受惠節能降碳目標

近日國務院公布《2024-2025年節能降碳行動方案》，指出盡最大努力完成「十四五」節能降碳約束性指標。方案指出，今年單位國內生產總值（GDP）能源消耗和二氧化碳排放要分別降低約2.5%及3.9%，積極的目標反映可再生能源重新成為政策重點。市場憧憬7月的三中全會將會推動深化改革，或會涉及電力改革，吸引資金流入板塊。

展望未來，基於去年6至10月為低基數，全年風力發電量仍有望按年改善。至於火電業務料可持續受惠於煤價下行趨勢，帶動盈利改善。

估值上，龍源現價對應2024財年預測市盈率7.1倍，低於過去5年平均水平。儘管行業仍要面對新能源消納、補貼回款慢，以及電價風險等問題，惟其估值自2022年大幅回調，相當大程度已反映風險因素。近期市場憧憬電力改革政策，帶動板塊估值修復。

另外，市況改善亦利好融資活動，引發龍源收購母公司資產項目的預期升溫。看好公司於未來幾年實行「以大代小」的戰略，即是通過拆除老舊的小型機組並替換為單機容量更大的現代化機組，將有助於提升營運效率。由於公司具備豐富的項目儲備，裝機有望加快擴張。在政策憧憬及營運效益改善下，龍源股價上望8.83元，支持位6.6元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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