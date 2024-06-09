港府：港投公司將引導資本予具潛質科企　發展重點產業

本港財金官員發表網誌表示，香港投資管理有限公司(港投公司)首階段的工作目標之一，為助力構建蓬勃的創科生態圈及推動科企與產業的高效協作，為價值創造提供更有利環境；港投公司將發揮資本引導作用及槓桿市場資源，匯聚更多具潛質的科企和人才，推動重點產業更深度的協作發展。

經過調研和仔細的策略考量，港投公司周三(12日)將與一家聚焦在工業的AI大模型及智能製造的港產「獨角獸」（即市場估值10億美元以上）科企簽訂戰略合作協議，包括擴大在港的研發投入及人才培訓；推進大模型在粵港澳大灣區更深入的落地應用，加快推進區域經濟的數字化、智能化轉型等。

其實，工業領域的AI應用一直比較分散，不同產業之間的技術亦難以複製，成為了行業的痛點。不過，AI大模型的高效學習和標準化系統，讓技術可以快速調整，以適應和配合跨行業的不同需要。這些「數智工人」不單可以承接枯燥重複的工序，更能為高精密製造提供人力所不能及的高精度、大批量的生產能力。

他相信，隨着港投公司的合作夥伴數量逐步增加，植根香港且加大在本地投入的科企數目亦會增多，本港的創科生態圈必定更為活躍，發揮的匯聚力將更為明顯。相信港投公司的好消息將陸續有來。