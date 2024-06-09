比特幣倘企穩　有望挑戰10萬大關

在美國聯儲局本周議息前，全球金、股、匯、債市反覆，就連有「數碼黃金」之稱的加密貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）亦見波動。上月全球加密貨幣總市值飆升8.6%過後，近周波幅擴大，一度突破每枚7.1萬美元，現於6.9萬美元水平整固，分析指若本輪整固確認7萬美元關承接，後市有機會反覆向上挑戰10萬美元大關。

加密幣平台幣安研究（Binance Research）發表研究報告顯示，上月加密貨幣市場總市值反彈8.6%，主要與包括美國證券交易委員會（SEC）初步批准以太幣（ETH）現貨交易所買賣基金（ETF）上市，以及美眾議院通過《21世紀金融創新與技術法案》（FIT21）有關，均有助帶動市場氣氛。與此同時，上月去中心化金融（DeFi）市場的總鎖倉量增長21.7%；NTF（非同質化代幣）總交易量則重挫41%至6.3億美元。

比特幣價格上月累計升逾13%，美國自1月11日批准虛幣現貨ETF以來，截至上周四，12種產品淨認購量已達到156億美元（約1,216億港元），總資產值達到623億美元（約4,859億港元），而期權交易亦顯示資金在押注比特幣突破75,000美元關。市場調查機構AllStarCharts技術分析師JC Parets指出，若確認企穩7萬美元關，會增加突破10萬美元的可能性。

事實上，繼美國和香港後，愈來愈多國家或地區接納比特幣相關ETF上市。泰國證券交易委員會上周批准當地資產管理公司One Asset推出比特幣現貨ETF，另澳洲資管公司Monochrome Asset上周亦推出當地首個比特幣現貨ETF。

市場如今亦注視，香港會否容許以太幣ETF作為抵押品，一旦獲批，料有助激活相關ETF的交投。

另外，消息指美國基金公司富蘭克林鄧普頓計劃在美國推出一隻全新的加密貨幣基金，該基金將投資比特幣和以太幣以外的數碼資產；在傳統資管公司中屬罕見舉措。目前，包括Grayscale及Galaxy Digital等加密幣資管公司亦有推出Solana、瑞波幣（XRP）在內的非比特幣基金。