東方日報B1：環球減息潮掀序幕　金價再創新高在望

全球央行減息周期掀起序幕，加拿大、歐元區上周已經開始減息，惟美國聯儲局仍礙於通脹及勞動力市場異常緊張而一再推遲減息時機。受到美國貨幣政策前景變化的影響，黃金價格近日有所回調。不過，道富環球投資管理副總裁兼亞太區黃金策略師徐志傑接受本報訪問時表示，下半年包括美國總統大選、債務上限談判在內的不明朗因素，可能會導致股市回調，加上潛在的減息，金價仍有機會再創新高！

徐志傑指出，過去一段時間黃金的升幅主要來自兩大動力，首先是新興市場央行不斷買金的趨勢，包括中國、土耳其、印度等地的央行銀行購買黃金的數目甚至超出了預期。他直言︰「先前我們以為金價升至高位後，他們(各國中央銀行)可能會變得保守一些……但最終來自央行的需求反而將金價推高。」

各地央行的需求亦為金價提供了有力支撐，使大幅下跌的風險有限。「如果金價回落到(每安士)2,200美元，相信央行會繼續入市支持。」畢竟在約2,400美元水平時，各國央行也買了不少黃金，假如價格回落，就有理由入市。

另一支撐金價的大動力來自中國的需求。徐志傑提到近來內地興起購買「金粒」作為儲蓄及投資潮流，加上內地房地產市場及股市信心未恢復，同時中國人民銀行又不斷增購黃金，變相鼓勵內地民眾購買黃金。

他更指出，今年以來內地的黃金價格每安士較國際金價溢價平均逾40美元，比起過去只有大約5美元溢價大幅上升，這明顯反映內地的黃金需求十分強勁。現在情況甚至有點像2013年「中國大媽」買金熱潮，只不過買金的人現在多數是零售投資者。

展望下半年，他認為金價依然看俏，並預告接下來可能進一步提高金價目標預測，惟具體的金價目標要在本月下旬才會正式發布。雖然美國的經濟數據變幻莫測，導致市場難以估算聯儲局何時才能夠減息，但比較確定的是今年底前仍有頗大機會減息。傳統而言，聯儲局減息會利好黃金價格，因為持有黃金而損失的利息機會成本減少。

另一大推升金價的潛在催化劑是避險需求，隨着今年底美國總統大選，加上明年初圍繞美國債務上限的談判會再次出現，很可能加劇市場波動，甚至令美股出現回調。他指出，今年初美股升勢強勁，加上數隻大型科技股明顯大幅跑贏，市場集中而且估值偏高，因此下半年美股回調的機會亦較大。

至於選舉結果對金價會否產生影響？他引述過去歷史數據指出，無論美國由共和黨還是民主黨執掌白宮，對於黃金的價格都未見有顯著衝擊，反而是美元與美國貨幣政策的影響更重要。而作為金價走勢的參考指標，除了關注實際利率以外，他亦會留意美國商品期貨交易委員會(CFTC)每周公布的紐約期金持倉數據，特別是反映資產管理機構的託管資金(Managed Money)淨持倉。