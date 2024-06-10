郭家耀：領展面對雙重壓力　料股價再升空間不多

香港4月份零售業總銷貨價值的臨時估計為296億元，按年下跌14.7%，遠遜於預期下跌6.3%。扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年下跌16.5%，亦遜於市場預期下跌9.1%。按年比較，4月份超級市場貨品的銷貨價值下跌3%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌28.7%；服裝的銷貨價值下跌23.6%；藥物及化妝品的銷貨價值下跌7.1%；食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌12.2%；電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌26.5%。另一方面，汽車及汽車零件的銷貨價值則上升58.5%。

今年首4個月，零售業總銷貨價值的臨時估計下跌4.7%，總銷貨數量下跌6.4%，網上銷售價值下跌5.8%。政府發言人表示，4月零售業總銷貨價值按年顯著下跌，部分原因是復活節假期令市民消費模式轉變的影響更形明顯，復活節假期大批居民出境，不但影響他們離港期間的本地消費，亦可能會減少外遊前後日子的消費。另外，今年4月天氣不穩定，雨量較平常多，也有一定影響。展望未來，旅客和市民消費模式的轉變會繼續為零售業帶來挑戰。然而，訪港旅遊業復甦、就業收入增加，以及近期資產市場回穩，會提供支持。政府大力推動盛事經濟和提升市面氣氛亦會有幫助。整體而言，香港零售行業面對內地持續競爭，仍會面臨較大挑戰，從而影響租金水平，相關房地產股份亦會受到壓力。

截至3月底，香港零售物業組合租用率維持98%；平均每月呎租由63.8元升至64.4元，整體平均續租租金調整率7.9%，上升0.8個百分點；商戶銷售額增長0.4%，包括飲食增加4.6%、超市及食品下跌5.1%、一般零售上升1.3%；整體租金對銷售額比例處於12.6%的可持續水平。今明兩年大埔富善商場、觀塘秀茂坪商場及油塘鯉魚門廣場3項新資產提升項目工程進行，預算資本開支約6.4億元。

內地方面，內地零售續租租金調整率2.8%，租用率達96.6%；2月完成收購上海七寶萬科廣場餘下50%權益，將於7月更名為領展七寶廣場。深圳領展中心城地庫預算用2,400萬元人民幣翻新，預計投資回報率逾20%；廣州天河領展廣場第二期改造預算1.2億元人民幣，至於北京通州領展廣場翻新預計為6,000萬元人民幣。

領展截至3月底可動用流動資金185億元。淨負債比率上升至19.5%，平均借貸成本3.78厘。由於香港零售銷售持續放緩，外圍減息時間又一再延遲，領展繼續面對雙重壓力，近期股價因末期分派增加而反彈，預料進一步上升空間不多。

獨立股評人郭家耀

(筆者本人及相關人士沒持有上述股份)