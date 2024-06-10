【星期二‧炒啲乜】美日齊議息　港股蓄力再戰萬九關？

投資者繼續押注美國聯儲局可以在今年9月開始減息，資金流入股市，帶動標普500與納斯達克指數上周曾破頂。恒生指數亦能在萬八關以上爭持，等待催化劑的出現，蓄力再挑戰萬九關阻力。

人工智能(AI)晶片巨頭英偉達(Nvidia)強勢畢呈，上周股價累漲1成，市值曾首度衝破3萬億美元大關，一度超越蘋果公司(Apple Inc.)成為全球市值第二高公司。來到今周，Apple全球開發者大會(WWDC)登場，是Apple首次對外展示其AI發展與能力的一個關鍵場合，且看一眾科技巨擘會否在業績和市值上繼續你追我趕。

更重要的是，美國聯儲局與日本央行今周齊齊議息。市場近日已揣測日央行或會討論減少購債規模，加上聯儲局議息後最新的點陣圖變化和會後聲明如何，勢左右資金流向，投資者不容忽略。

今周出爐的重要經濟數據還包括內地和美國最新的通脹數據和生產物價指數(PPI)，英國亦會公布國內生產總值(GDP)，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、【郭家耀：領展面對雙重壓力 料股價再升空間不多】

2、【鄺紫珊：定時定額布局美國科技基金】

3、【陳樂怡：風電企受惠節能降碳目標】

4、【葉尚志：港股延續升勢須成交配合】

5、【曜熊理財：市場波幅風險管理最重要】

6、【陳鳳珠：內地並未出現產能過剩】