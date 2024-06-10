挪威主權財富基金表態反對馬斯克巨額薪酬方案　

外媒報道，繼美國最大退休基金「加州公務員退休基金」後，全球最大的主權基金挪威主權財富基金也公開表態，將投票反對特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克的560億美元薪酬方案，另特拉華州法官亦早已宣布該方案無效。

薪酬方案將於本周四(13日)投票，若方案通過，將成為美國企業界最高行政總裁薪酬。

特斯拉指出，2018年，股東批准了一項績效獎勵，以激勵馬斯克為特斯拉創造巨大價值，6年以來，馬斯克為股東製造了總回報接近11倍，若馬斯克未能實現增長目標，他將得到零回報，但他最終幸不辱命。馬斯克在行使所獎勵選擇權後，須持有股票5年，以激勵他在未來繼續作出貢獻，因此，這方案極之簡單，若股東及公司有利，馬斯克亦如此，股東2018年已壓倒性批准議案，不過，特拉華州法官在6年之後否決議案。當時報道指出，法官指金額對股東不公平，稱其為「高不可測的金額」。

挪威主權財富基金表示，儘管讚賞馬斯克領導下特斯拉所創造的價值，但對該薪酬方案的總規模、績效觸發因素的結構、稀釋，以及缺乏對主要個人風險的緩解感到擔憂。2018年，基金亦投票反對方案。基金指，會與特斯拉就這話題繼續建設性對話。

目前挪威主權財富基金為特斯拉的第八大股東，持有0.98%股份，價值77億美元。