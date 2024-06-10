美聯：利率前景未明　樓價指數連跌5周

美聯物業表示，「美聯樓價指數」最新報133.97點，按周跌0.14%，連跌5星期；較4星期前跌1.46%，而本年迄今樓價跌幅擴大至2.61%。

若按3區劃分，3區樓價按周表現個別發展。「美聯港島樓價指數」最新報139.77點，按周跌1.1%，比起4星期前更跌2.85%，而該區年內迄今跌幅擴大至5.82%；「美聯新界樓價指數」最新報122.96點，按周跌0.29%；與4星期前相比則跌2.27%，本年迄今跌3.17%；反觀，「美聯九龍樓價指數」最新報138.77點，按周升0.43%，較4星期前亦微升0.12%，惟該區年內迄今仍錄0.56%跌幅。

另外，「美聯信心指數」最新報60點，按周跌1.3%，連跌2星期。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，近期樓價有回軟迹象，加上利率前景未明，令急於沽貨業主減價。減價盤增加，信心指數下跌。

根據美聯物業網站的減價盤比率反映，全港3區之中，新界區減價盤比率為3區最高；若以細區劃分，減價盤比率最多的三個區份分別是上水/粉嶺/古洞、荃灣、黃大仙/鑽石山。

若以單位面積劃分，減價盤比率最多的是實用面積介乎約431至約752平方呎的B類單位；其次是實用面積約430平方呎或以下的A類單位；緊隨其後的是實用面積約753至約1,075平方呎的C類單位。