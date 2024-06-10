長假境內遊增7%遠超疫前　兩大原因削內地客外遊意欲...

東京成田、首爾仁川和巴黎戴高樂等消費勝地的機場過去為迎接中國豪客，均加設簡體中文，可是跨國商業諮詢公司奧緯(Oliver Wyman)早前調查顯示，內地去年曾經外遊的高收入家庭當中，今年有意再度外遊的僅得一成四，傾向留在境內旅遊的頭號原因是選擇豐富，其次是外遊太貴，事關遊歷祖國河山的人均開支不用1,000元人民幣(下同)，反觀來港或遊日動軏幾千元。

官方數據顯示，5月首5日，即今年五一長假期，境內旅遊人次2.95億，按年增長7.6%，比疫情前的2019年同期多28.2%，內地遊客出遊總花費1,668.9億元，按年增長12.7%，比2019年多13.5%。

歸咎樓市疲弱影響身家

官方數據反映內地居民今年五一出境旅遊尚未回復疫前水平。中國數碼諮詢公司超贊(Chozan)的創始人杜達列諾克(Ashley Dudarenok)估計，內地居民出國外遊需更長時間始能「復常」，某程度上是他們心目中「外面世界太瘋狂、不安全的感覺比2023年更強烈」，又說「中國客不易取悅，外國則加把勁追趕中國內地愈益型格的酒店和其他旅遊服務。」

奧緯則估計，以內地人現時較偏好留在境內旅行，出國旅遊恐怕要明年後期始能回復到2019年水平，比原先估計再遲半年。澳新銀行則更保守，預計內地人出境遊的低迷短期內無法逆轉，歸根究柢是經濟使然——2008年後榮景的背後是樓價上升，可惜時移世易，現在的房地產市場調整屬可能維持3至5年的結構性周期，期間難望有顯著提振出國旅遊的財富效應。

大摩不睇好國營航空股

回望今年首4個月，國航國際航線的運力(可用座位公里數，ASK）未及疫情前2019年同期，但境內航班卻進一步升至疫前的1.5倍，客座率80.3%，低2.2個百分點；東航和南航也是，境內航班的運力為疫前1.21倍及1.18倍，南航優勝之處客座率勝疫前。

大摩把「載旗航空公司」國航的目標價調低20.79%至4元、東航降13.39%至1.81元、南航削15.44%至3.12元，評級均為「等配」(Equalweight)，即不建議增持，而它們A股的評級更是「低配」(Underweight)。