紅磡全新盤暫錄450個認購登記 堅尼地城項目首輪截票
2024年06月10日 21:29
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一手市場於端午節3日長假期錄得約34宗成交。紅磡全新盤開售在即，繼續收票，累計錄得約450個認購登記，將於周二(11日)中午12時截票。
●紅磡THE HADDON累收約450張入票
恒基地產(00012)發展的紅磡THE HADDON，於10日內共接獲約450張入票，按周二(11日)首輪以價單形式發售63伙計，暫錄超額認購約6.1倍。首輪將於開售當日的中午12時截票，下午6時正式展開銷售流程。
●堅尼地城吉喆截收306個認購登場
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，首輪銷售於周一(10日)晚上8時截票。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該盤最終截收306張入票，按周三(12日)以價單形式出售78伙計，錄得超額認購約2.9倍。資料顯示，項目將發售的單位涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積介乎211至524方呎，折實價由388.8萬至1,468.3萬元，折實呎價由18,405至28,021元。
●沙田瓏珀山第2期四房連車位成交價2,455萬元
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山第2期，於周一(10日)以招標形式沽出King Tower 1的11樓C室，實用面積1,387方呎，四房間隔，連同1個車位成交價2,455.31萬元，呎價約17,702元。
●元朗雨後累售268伙
星星地產旗下元朗雨後，6月至今(10日)暫沽7伙，總成交金額逾4,293萬元。全盤由開售至今累計已售出268伙，佔全盤335伙的八成。發展商最新預告，或於短時間內更新價單及提價。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，隨住項目已售出大部份單位，短時間內籌備本年第二輪加價。
●黃竹坑站揚海兩房戶呎售29,234元
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周一(10日)售出2A座33樓F室，實用面積604方呎兩房，成交價1,765.72萬元，呎價約29,234元。
●外籍家庭客斥1,082萬購沙田名日‧九肚山三房
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周一(10日)錄得三房單位成交。長江實業營業經理詹勳榮表示，上述為2座7樓D室，實用面積767方呎，成交價1,082.4萬元，呎價約14,113元。市場消息指，買家為外籍家庭客。
●日出康城PARK SEASONS兩房656萬元沽
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周一(10日)錄得第2A座52樓D室的成交，單位實用面積 436方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價656.8萬元，呎價約15,064元。發展商指，整個SEASONS系列至今共售出764伙，套現近48.2億元。
●將軍澳海茵莊園年內累沽265伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(10日)沽出1伙高層開放式戶，為1座35樓B6室，實用面積215方呎，成交價425.8萬元，呎價約19,804元。發展商指，項目由年初至今共售出265伙，並套現逾13億元。