紅磡全新盤暫錄450個認購登記　堅尼地城項目首輪截票

一手市場於端午節3日長假期錄得約34宗成交。紅磡全新盤開售在即，繼續收票，累計錄得約450個認購登記，將於周二(11日)中午12時截票。

●紅磡THE HADDON累收約450張入票

●堅尼地城吉喆截收306個認購登場

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，首輪銷售於周一(10日)晚上8時截票。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該盤最終截收306張入票，按周三(12日)以價單形式出售78伙計，錄得超額認購約2.9倍。資料顯示，項目將發售的單位涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積介乎211至524方呎，折實價由388.8萬至1,468.3萬元，折實呎價由18,405至28,021元。

●沙田瓏珀山第2期四房連車位成交價2,455萬元

●元朗雨後累售268伙

星星地產旗下元朗雨後，6月至今(10日)暫沽7伙，總成交金額逾4,293萬元。全盤由開售至今累計已售出268伙，佔全盤335伙的八成。發展商最新預告，或於短時間內更新價單及提價。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，隨住項目已售出大部份單位，短時間內籌備本年第二輪加價。

●黃竹坑站揚海兩房戶呎售29,234元

●外籍家庭客斥1,082萬購沙田名日‧九肚山三房

●日出康城PARK SEASONS兩房656萬元沽

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周一(10日)錄得第2A座52樓D室的成交，單位實用面積 436方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價656.8萬元，呎價約15,064元。發展商指，整個SEASONS系列至今共售出764伙，套現近48.2億元。

●將軍澳海茵莊園年內累沽265伙