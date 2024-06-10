美股道指跌14點　英偉達拆股後捱沽

美國股市周一早段偏軟，道指跌14點，報38,784點；標指跌11點，報5,335點；納指跌56點，報17,076點。本周焦點除了關注聯儲局議息外，多家大型科技亦動作頻頻，引起市場關注。

作為人工智能(AI)股王的英偉達股份一拆十於周一正式生效，其股價早段跌2.17%，報118美元。雖然拆股只是單純的「數字遊戲」，對股東權益沒有影響，但市場亦憧憬其有機會獲納入以股價加權方式(即每股股價愈高、權重就愈大)編製的道指。

一般而言，道指只會納入每股股價較低的公司(通常約100至200美元)，以免短時間內對指數權重造成過多的影響。而目前道指成分股中，股價長期低迷的晶片股英特爾(Intel)一直有被剔走的風險，納入同樣為晶片股的英偉達就顯得更順利成章。

另外，蘋果公司(Apple Inc.)年度開發者大會(WWDC)開幕前夕，微軟在一場新活動上公布了全數碼版的Xbox遊戲主機，新版本不含光碟機，只能透過網絡購買及下載遊戲。微軟亦展示了數十款即將推出的新遊戲，包括由動視開發的《決勝時刻︰黑色行動 6》，預計在今年10月推出。微軟股價早段曾升0.9%。