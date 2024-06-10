二手樓市成交稱見回暖　沙田第一城兩房440萬賣出

部分準買家開始加快入市，沙田第一城有兩房單位，減價20萬元，區內用家睇樓後考慮一晚，即以440萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蘇玉燕指，赤柱居屋龍德苑C座中層7室，實用面積約421方呎，未補價第二市場叫價約308萬元，綠表客獲減價約8萬元，以300萬元購之入，呎價約7,126元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋海富苑海寧閣中層8室，實用面積約432方呎，未補價第二市場以435萬元易手，呎價約10,069元，原業主於2020年5月以470萬元購入，約4年帳面虧蝕35萬元。

●中原劉燦恆指，深水埗時尚華庭低層B室，實用面積約336方呎，一房間隔，成交價448萬元，呎價約13,333元，新買家為同區換樓客。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔新邨樂華樓低層6室，實用面積約380方呎，兩房間隔，連同租約以415萬元成交，呎價約10,921元，新買家為長線投資者，原業主於1977年僅以12.35萬元一手購入，持貨約47年帳面賺402.65萬元。

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新界區

●中原陳廸豪表示，沙田第一城48座高層G室，實用面積約304方呎，一房間隔，叫價460萬元，終以440萬元成交，呎價約14,474元，新買家為區內用家，參觀上址考慮一晚後，積極還價承接。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋富寶花園6座中層D室，實用面積約583方呎，三房間隔，望海景，放盤兩個月，已補價自由市場叫價548萬元，獲買家以548萬元承接，呎價約9,400元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田欣廷軒1座低層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔，望園景，放盤5個月，原先叫價670萬元，獲買家洽購以622萬元購入，呎價約15,668元。

●利嘉閣劉景駿稱，東涌昇薈3座中層C室，實用面積約714方呎，兩房加儲物房間隔，新買家為區內外籍租客，2月底全面撤辣後，感置業成本降低，獲減價32萬元，以788萬元購入，呎價約11,036元。

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