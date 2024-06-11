廖嘉豪：美國經濟周期正轉向　減息在即？

上周與讀者分享美國經濟走弱令較早減息機會不改變，而市場對美國的減息預期亦有機會由低水平重新修訂，截至6月6日(執筆之時)，利率期貨市場對今年的減息次數預測已由前周的不足1.4次擴大至近1.95次，主要因為上周數據繼續比預期差，美國ISM製造業指數、職位空缺、ADP新增職位皆差過預期，雖然ISM服務業指數比預期高，但就業分項仍在50以下收縮區域，市場增加擔心美國就業市場前景，10年美國國債收益率亦由6月3日至6月6日每日皆在近全日低位收市，債息回落同時亦利淡美元。

美國無視經濟放緩的市場預期，經濟在過去最少兩年一直保持強韌，大量儲蓄和強勁就業增長支持強勁消費者支出，但上升周期似乎終於轉變。消費動力已經減弱，特別是低收入和淨資產較低人士。信用卡拖欠比率為2007年以來最高，而且利息開支和租金佔收入比例也迅速增加，租金佔可支配收入已近32%，為2017年新高，不包括按揭供款的利息支出亦已達5,000億美元，明顯遠高於疫情前約3,500億美元。

目前美國消費品開支全面收縮，第一季實際消費品支出被下修，4月則再次下跌。雖然服務業支出支持第一季消費，但4月份實際服務業支出按月升幅放緩至僅0.10%。對經濟周期性敏感的餐廳支出過去五個月中有四個月下跌，緊隨消費品支出跌勢。金融服務和醫療保健支出依然強勁，但醫療保健實際支出按月升幅也從0.5至0.6%放緩至0.4%。若勞動市場進一步疲軟，消費者支出將大幅回落，紐約聯邦儲備銀行調查顯示，愈來愈多民眾擔心失去工作以及找到新工作的機會。預期在失業後3個月內找到工作的比率已跌至約52%，為2021年來低位，對比疫後就業市場榮境的近60%已大幅回落，同時預期未來12個月失業的比率亦升至近15%，為2020年尾高位。

前瞻性指標顯示勞動力市場將進一步走弱。經濟周期的歷史顯示就業市場放緩過程不會平坦，以及放緩具持續性。當企業透過徹底裁員，而非放慢招聘速度來節省勞動成本，屆時將加速勞動力市場弱勢。

消費者支出回落、核心通脹放緩(因為企業定價能力正迅速減弱)，以及預計勞動力市場顯著疲軟，使花旗分析員預計聯儲局將在7月首次減息，並在其後每次會議減息，直至2025年6月(共減息200個點子)。目前市場或仍低估美國減息空間或次數，投資者或可把握當中落差而在投資級別債市中選擇合適機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪