粉筆8月推自研AI智能老師

AI智能老師旨在於學員學習全流程為學員提供7*24小時、個性化的指導和支持。AI智能老師具備七大主要功能：(1)題目答疑及其他做題輔導、(2)學習成果檢測及輔導、(3)個性化學習規劃及指導、(4)督學提醒、(5)考情答疑、(6)報考指導及(7)解壓疏導。例如，題目答疑功能可以在5分鐘內解決學員的疑問，而講師一般平均需要約20分鐘來回覆。AI智能老師亦會分析學員的學習進度及備考時間情況，並根據系統班課程大綱提供有針對性的學習目標及方法指導。此外，AI智能老師在生成內容（包括智能反饋、問題生成及解釋）方面表現卓越。根據公司的內部分析，最終使用的內容一般與AI生成的內容有80%以上相似，凸顯其可用性高。

公司研發費用由2022年的1.966億元人民幣(下同)增加27.9%至2023年的2.514億元。在人工智能的浪潮中，教育行業亦引入AI應用。集團通過深度應用AI技術，不斷迭代及升級產品與服務。集團開發多款AI賦能的在線學習工具及創新平台功能。