華潤醫藥內部重組　華潤三九向昆藥出售華潤聖火51%權益

於公告日期，華潤聖火由華潤三九全資擁有並作為公司之非全資附屬公司入賬，由公司擁有約63%權益。華潤三九為公司之間接非全資附屬公司，於公告日期，由公司擁有約63%權益，及華潤三九之股份於深圳證券交易所上市。昆藥為公司之間接非全資附屬公司，於公告日期，由公司擁有約28.04%權益，及昆藥之股份於上海證券交易所上市。

於建議內部重組完成後，預期公司於華潤聖火持有的權益將由約63%攤薄至約39.88%，而華潤聖火將仍為公司之非全資附屬公司，建議內部重組將構成公司出售於華潤聖火的權益。

華潤聖火主要從事血塞通軟膠囊、黃藤素、磺胺嘧啶銀乳膏、三七凍幹製品以及其他產品之生產、研發及銷售。昆藥主要從事醫藥製造業，其業務包括醫藥產品的研發、生產、銷售及分銷。華潤三九的核心業務包括研發、生產及銷售醫藥產品以及其他健康相關產品。

建議內部重組有助落實公司「十四五」戰略規劃，優化產業鏈布局，推動三七產業鏈高品質發展，進一步提升華潤三九在三七產業的影響力，並解決華潤聖火與昆藥的血塞通軟膠囊產品存在同業競爭的問題。公司相信建議內部重組將充分發揮華潤三九及昆藥各自於產品、銷售及分銷網絡、品牌、供應鏈等方面的優勢，並創造協同價值。