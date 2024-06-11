華潤醫藥內部重組 華潤三九向昆藥出售華潤聖火51%權益
2024年06月11日 08:41
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華潤醫藥(03320)宣布，於6月7日，董事會已通過一項決議案並批准公司之非全資附屬華潤三九醫藥與昆藥集團訂立股權轉讓協議，據此，華潤三九將同意出售，及昆藥將同意收購昆明華潤聖火藥業51%權益，總代價17.91億人民幣(約19.67億港元)(建議內部重組)。
於公告日期，華潤聖火由華潤三九全資擁有並作為公司之非全資附屬公司入賬，由公司擁有約63%權益。華潤三九為公司之間接非全資附屬公司，於公告日期，由公司擁有約63%權益，及華潤三九之股份於深圳證券交易所上市。昆藥為公司之間接非全資附屬公司，於公告日期，由公司擁有約28.04%權益，及昆藥之股份於上海證券交易所上市。
於建議內部重組完成後，預期公司於華潤聖火持有的權益將由約63%攤薄至約39.88%，而華潤聖火將仍為公司之非全資附屬公司，建議內部重組將構成公司出售於華潤聖火的權益。
華潤聖火主要從事血塞通軟膠囊、黃藤素、磺胺嘧啶銀乳膏、三七凍幹製品以及其他產品之生產、研發及銷售。昆藥主要從事醫藥製造業，其業務包括醫藥產品的研發、生產、銷售及分銷。華潤三九的核心業務包括研發、生產及銷售醫藥產品以及其他健康相關產品。
建議內部重組有助落實公司「十四五」戰略規劃，優化產業鏈布局，推動三七產業鏈高品質發展，進一步提升華潤三九在三七產業的影響力，並解決華潤聖火與昆藥的血塞通軟膠囊產品存在同業競爭的問題。公司相信建議內部重組將充分發揮華潤三九及昆藥各自於產品、銷售及分銷網絡、品牌、供應鏈等方面的優勢，並創造協同價值。