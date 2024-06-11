捕捉港股美股升浪「有路捉」？專家教你配置焦點板塊！

「有智慧不如趁勢」是耳熟能詳的投資智慧，隨着港股近期從低位反彈，疊加外圍市場如美股及日股表現矚目，由英偉達衍生出來的人工智能(AI)生態圈升幅驚人，涵蓋晶片、軟件、電力設備等板塊。就以英偉達計，股價年內累升逾1倍、東京威力科創亦近40%，開創另一賺錢新時代，散戶力求在股市崛金，達至財務自由。

至於大家聚焦港股回暖的同時，美股今年更是愈升愈有，再次「食正」人工智能(AI)浪潮，其中英偉達股價在拆細前夕更創出歷史新高。

Arnold提到，拆細有助股份在市場流動，特別期權的交易成本將會大幅下降，有利股價長遠表現，GPU數據中心和AI發展料是帶動該企盈利上升的重要因素。惟他亦提醒由歷史數據來看，拆股後短線調整壓力較大，建議股價波動減少才考慮入市。

而隨着近年港人買賣美股輕鬆便捷，富途證券的「5 X 24小時」的美股無間斷交易，成為港股之外的另一賺錢途徑。比如很多美股公司通常在盤後公布業績，投資者可以透過富途夜盤及時了解業績情況，第一時間把握投資機會。至於在富途牛牛平台，關於美股的資訊亦24小時輪動更新，比如近期的「AI熱潮」，他們載入了逾800條資訊、且整理了AI產業上下遊股票分析；另一「Meme股熱潮」轉載逾1,100篇報道，配合富途牛牛豐富的社交互動功能，輕鬆掌握環球金融市場資訊。

不僅如此，富途提供了專業圖表分析工具，支持100+技術指標、50+畫線工具，通過技術圖表、市寬、RSI等指標，同樣是捕捉賺錢先機的「傍身術」。相關工具適用於港股、美股乃至今年來升幅顯著的日股市場，方便投資者量度切入點，追蹤以及預測後市升跌走勢，及早判斷止賺、止蝕行動。

誠然，要做到「快、靚、正」的投資，且涵蓋港股、美股、A股、日股、ETF、期權、環球期貨及現金寶等不同類型交易，投資者定必要透過穩健的投資平台進行買賣。富途於美國納斯達克交易所上市，業務遍布全球兼具一定規模，在香港市場口碑極高，「龍頭科技券商」之名街之巷聞，足以給予投資者信心，同時亦注重交易風控把控，保障投資者的交易風險，比如近期巴郡的風波，富途便是少數能有效避免極端交易單的券商，對於市價單富途有完善的風控機制，避免執行價格大幅偏離預期的指令，因此平台沒有客戶因巴郡風波造成損失。足見富途亦是陪伴投資者進出金融市場的安全平台。