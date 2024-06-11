李偉傑：恒安國際業績表現理想　基金增持添動力

財務方面，公司保持穩健的財務狀況，淨負債比率為負26.4%，淨現金超過50億元。這不僅能為未來發展提供充足資金支持，也有利於優化負債結構，有助於提升盈利能力。此外，恒安國際全年派息每股1.4元，股息率超過5%，為投資者帶來可觀回報。

在內地消費市場低迷的大環境下，恒安國際仍能保持良好業績增長，主要得益於公司能抓住消費者升級的趨勢。疫情後，內地用家對各類功能性紙巾及衞生用品需求大增，恒安國際憑藉優質的產品和強大的品牌形象，深受消費者青睞，帶動整體業務銷售增長。未來，公司將進一步加大產能，以滿足不斷增長的市場需求。

在渠道拓展方面，電商及新零售業務保持強勁增長，年內銷售收入增長超過17.7%至超過約71.6億元，佔集團整體銷售比例達30.1%。同時，公司積極優化線上線下渠道，以避免內部競爭，並通過直播銷售等方式，加強與年輕消費群體的互動。此外，公司還委任人氣藝人作為品牌代言人，以提升品牌影響力。

值得一提的是，恒安國際正在積極拓展海外市場。目前，公司產品已銷往37個國家及地區，擁有54個直接合作大客戶或經銷商。海外業務的全年收入達約19億元，佔集團整體銷售的8.2%。未來，公司計劃透過旗下「便利妥」品牌，加大部署醫療產品業務,進一步開拓新的增長空間。

總的來說，恒安國際作為中國領先的消費品企業，在核心業務、財務狀況和渠道拓展等方面表現亮眼。儘管面臨激烈的行業競爭，但公司仍能保持良好的盈利能力和穩健的現金流，為股東創造可觀回報。根據近期的公告，國際知名基金Lazard Asset Management LLC增持了公司約1,528.03萬股，這也反映了其對恒安國際未來發展前景的信心。

因此，恒安國際是一家值得投資的優質公司，建議投資者關注並把握投資機會，在業績公布後股價出現急升後，由4月中開始的聲浪，回吐升幅黃金比率0.5，同時亦接近50天移動平均線25.8港元水平吸納，中線目標看30港元，24.5港元止蝕。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)