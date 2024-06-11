蘋果發布AI工具　Siri將引入ChatGPT　馬斯克何解大表不滿？

蘋果公司於一年一度的全球開發者大會(WWDC)上宣布，推出新人工智能平台Apple Intelligence，並與OpenAI合作，免費導入ChatGPT至Siri。不過，特斯拉行政總裁馬斯克發表推文表示，如果蘋果公司在作業系統層面將OpenAI的人工智能軟體整合進去，他將禁止旗下的公司使用蘋果裝置，理由是有安全疑慮。

Apple Intelligence將於今年稍後開始推出，但部分功能要到明年才會出台，英語以外語言的支援也要稍後才能實現。

此外，蘋果公司的iOS 18和iPadOS作出更新，將帶來更多自訂選項、照片App大幅度改造、管理郵件收件匣的新方式，以及透過衛星傳送「訊息」等功能。蘋果公司周一（10日）收報193.12美，跌1.91%。

馬斯克是OpenAI的共創辦人之一，其後因理念不合而退出。他稱這蘋果及OpenAI之間的軟件集成是「不可接受的安全違規行為」，並表示蘋果公司「完全不知道實際發生了甚麼」。他補充，如果蘋果公司在作業系統層面整合 OpenAI，那麼蘋果設備將被禁止在他的公司使用。公司訪客要在門口寄放他們的蘋果裝置，蘋果裝置將被存放到能夠遮蔽電磁場的設備裡。