周樂樂：虛擬資產波動率放緩　料持續向上

過去一周，比特幣(BTC)價格從67731美元小幅上漲至69637美元，上漲了2.81%；以太坊(ETH)價格從3778美元降至3706美元，下跌了1.92%。目前，市場對未來的預期主要受貨幣政策變化的影響，而市場似乎正處於一個準備階段，近一周的漲幅不到3%。未來價格或將上升，但波動性可能保持不變。

從數據來看，5月31日公布的個人消費支出(PCE)指數為2.8%，與消費者價格指數(CPI)相似，預計這一數據已經被市場消化，不太可能改變美聯儲目前的觀望態度。只要降息不是迫在眉睫，市場就有足夠的動力上升。預計，在通脹數據改善之前，市場將保持對高利率的預期。

在鏈上數據方面，以太坊的用戶基礎仍在增長，活躍地址數和新增地址數都達到了歷史的相對高位，這可能預示著網絡的長期健康和增長潛力。從資金流向來看，場外資金通過美國比特幣ETF通道，連續19日保持了淨流入。場內資金方面，作為「避險貨幣」的穩定幣在交易所的持有量大幅減少，這可能意味著市場信心有所恢復，投資者可能將資金重新投入到風險較高的資產中以尋求更高回報，而非處於觀望狀態。

分析買賣雙方的動態，價格的停滯並沒有促使長期投資者賣出，相反，他們繼續買入，這不是一種典型的牛市行為，但側面反映了「囤幣黨」的信心。礦工正面臨挖礦減半和成本增長的壓力，但其持續賣出並沒有給市場帶來太大壓力。不過如果價格下跌到影響礦工的財務狀況，短期投資者和礦工的雙重賣出可能會導致價格短期內大幅下跌。

隨着價格的上漲，場外資本的流入(ETF流入)和場內穩定的持有策略可能正在發生共振，這將成為比特幣價格上行和波動率回升的關鍵因素。未來市場的核心關注點包括：

1. 美聯儲何時開始降息，以及30萬非農失業人數對降息時間提前的預期差。

2. 以太坊ETF獲批後，老Defi項目的復甦，以及市場對以太坊ETF過於悲觀的預期差。

3. 比特幣ETF資金流入情緒的轉變與虛擬資產市場基本面之間的預期差。

4. 宏觀經濟趨勢與市場實際反應之間的預期差。

勝利證券副首席運營官 周樂樂