花旗：內地民眾旅行支出降　提振經濟挑戰大

內地持續出台措施提振經濟，但前路仍然挑戰重重。花旗發表報告稱，據最新旅遊數據顯示，內地民眾旅行次數增加，但支出減少，反映出支出更加謹慎，需求轉向低線城市或超值、折扣的套餐，旅行需求略見疲軟。

中國文旅部指，內地三日端午節假期大部分旅客都選擇短途遊或留在本地消費，國內旅遊人次共有1.1億人次，按年增長6.3%，消費總額逾400億元人民幣，按年增長8.1%。另據交通運輸部數據，跨區域人員流動量則預計有超過6億人次，較2019年同期增加約12%。

外媒報道，花旗集團分析師表示，儘管民眾的旅遊消費有所增加，但每位旅客的平均支出仍比2019年的水平低12.3%。花旗續指，人均支出延續了清明節以來的放緩趨勢，凸顯了中國消費反彈的脆弱性，而房地產危機和就業市場低迷等經濟挑戰，反映了在民眾旅行偏好的變化之上。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示，低成本、國內遊和自駕是假期消費的主要亮點，凸顯了人們對節省成本的偏好。攜程和同程旅遊的數據也顯示，周邊遊仍是小長假的主要選擇。

但花旗補充，旅行支出仍可能在傳統的暑假期間好轉，這可作為消費者情緒的更好試金石。