普徠仕：亞股展現投資價值　看好日韓越市場

普徠仕發表2024年下半年全球金融市場展望指出，美股早前由「美股七雄」 主導，但預期市場將迎來轉變，並帶來更廣泛的投資機會，將涵蓋更多企業和行業，其中包括近年表現落後的價值股。此外，亞洲股市亦出現具投資價值的吸引機會，尤其是在日本、南韓及越南市場。

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec稱，隨着全球更多地區的經濟錄得增長，基本情景是風險資產有望做好。故最近調高對股票偏高的配置，這是基於經濟增長企穩、企業盈利趨勢向好以及市場預期升勢將擴展至美國大型股以外。部分亞洲股市亦現投資機遇，尤其是受惠於人工智能發展和全球經濟增長回升的市場。

該行繼續看好日本、南韓和越南股市。由於預期通脹壓力可能再次攀升，投資者可從部署實物資產股票中受惠，該資產類別在通脹偏高的環境下往往表現良好。該行亦繼續維持對高收益債券和新興市場債券偏高配置，以從其名義收益率和較環球債券更短的存續期部署中受惠。

普徠仕國際固定收益主管兼環球多元類別債券策略、多元收益債券策略基金經理Ken Orchard則仍然預計，聯儲局將在11月美國大選結束後，於12月的議息會議上減息25個基點，並可能在夏季減息一次。聯儲局希望避免其減息決定受政治影響的任何跡象，因此可能不會在9月或11月的聯邦公開市場委員會會議上採取行動。聯儲局官員似乎有意在2024年進行一至兩次「預防式減息」，以避免通脹降溫時經濟放緩。該行相信，人工智能和央行政策是主導今年環球市場表現的兩大主題，預計未來仍會持續牽動市場走勢。

該行稱，在國際股票市場中繼續看好日本，因為企業管治標準的提升將為公司業績帶來顯著的積極影響。南韓亦正效仿日本，通過改善企業管治來提高股票估值。隨着供應鏈日漸多元化，印度將繼續吸引國際投資，近期大選結果亦反映增長和消費相關政策重受關注。另外，鑑於越南的消費經濟持續增長，而且該國股市有望晉升新興市場之列，其股票估值亦顯得相對偏低。