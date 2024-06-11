UA亞洲聯合財務：貸款審批更審慎　冀年內貸款增近10%

UA亞洲聯合財務行政總裁及執行董事雷俊傑表示，受累本地經濟復甦緩慢，貸款批核變得更為審慎，今年首季貸款金額按年有所下跌，但整體貸款人數則有所增加，增幅主要為中小企為主；考慮到目前經濟環境，預期今年新增貸款目標為近10%。

近期香港飲食業出現結業潮，雷俊傑指，有不少港人東主轉戰內地開茶餐廳，留意到此類創業人士的貸款需求，發現新商機；正研究推出北上創業貸款，拓闊生意渠道。他補充，在2020至2022年間，該企共批出超過39億港元的中小企貸款，涉2.5萬間企業。

他坦言，今年的無抵押貸款應繳款項結欠持續上升，壞賬率近年亦維持在5至6%，有信心今年能維持該水平。近期港元利率上升，經濟不明朗因素持續，貸款風險亦因而增加，但公司一直沒有上調貸款利率，「甚至接近10年都沒有加息」，希望透過不同策略，吸納更多客戶，以分散資金成本。

另外，該企首席市場官甄振濤表示，目前UA共有約600名員工，前線員工有約260人；料今年員工總數維持現水平。現時線上申請貸款的比例約佔整體六成，餘下四成仍透過傳統的分行渠道。

他又指，公司最近推出新廣告，希望藉着歐洲國家盃熱潮，拓展更多年輕人客戶群，當中更有抽獎活動，將送出歐洲來回機票。