財庫局：續擴展灣區便利措施及試點服務範圍

財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，港府正積極推動全球各地的企業，充分利用香港「走出去」和「引進來」的雙向平台角色，過去亦一直深化大灣區不同領域的合作，未來將繼續為大灣區居民日常生活提供更多便利措施及擴大試點服務的範圍，包括便利香港居民在大灣區開立銀行戶口、加強大灣區電子支付的聯通性，以及為香港和內地居民在兩地使用跨境電子錢包提供便利。

他提到，自2021年9月啟動的「粵港澳大灣區跨境理財通」持續穩步發展，今年2月進一步擴容，目前香港有24家銀行與其內地伙伴銀行合作推出跨境理財通服務。截至2024年4月底，參與跨境理財通的大灣區個人投資者超過11萬人，跨境匯劃金額超過507億元人民幣。

他指，基於香港具多項優勢，包括進入內地市場的便利；實行普通法；資金、貨物、人員、資訊自由流通；維持簡單低稅制和聯繫匯率；高效的商業運作；與國際最佳標準接軌的商業規則等，因而成為企業開拓粵港澳大灣區市場的理想切入點，也是企業進一步建立在中國內地以至亞洲業務的最佳跳板和平台，同時是大灣區企業發展海外市場的重要門戶。

另外，中國人民銀行於今年1月公布一系列深化內地與香港金融合作措施，當中包括在大灣區實施港澳居民購房支付便利化政策，且已於今年2月26日起落實，強調港府和各金融監管機構會繼續與人民銀行和相關內地部委保持緊密聯繫，共同落實各項促進大灣區金融發展的政策措施。