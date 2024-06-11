NOVO LAND第3B期首批折實平均呎價11598元　較去年平15%

新地副董事總經理雷霆形容，首批定價屬「無敵貼市價」。他表示，定價已考慮今期座向和景觀因素。撤辣效果顯著，預料今年1至6月一手成交量可達9,000宗，屬近年新高。

新地代理總經理陳漢麟指，首批單位提供10伙開放式戶，10伙一房戶，114伙兩房戶及20伙三房戶，實用面積252至543方呎。

售價方面，價單設有兩項付款計劃，扣除最高15%折扣後，折實售價298.77萬至634.01萬元，折實呎價11,079至12,290元。最新推出「King's Key S+ 125」樓按貸款，貸款金額最高可達現有物業樓價125%。

入場戶為Fiskars第2A座3樓E室，實用面積252方呎，折實呎價約11,856元。一房售價最低單位為Fiskars第2A座3樓F室，實用面積303方呎，折實價365.67萬元，折實呎價約12,068元。

兩房售價最低為Fiskars第2B座3樓F室，實用面積416方呎，折實價480.67萬元，折實呎價約11,555元。三房售價最低為Fiskars第2A座3樓H室，實用面積543方呎，折實價608.51萬元，折實呎價約11,206元。

資料顯示，NOVO LAND分6期發展，共提供4,585伙，迄今累沽近2,800伙。項目於2022年7月起已推售4個期數，最先推售的1A期首批折實平均呎價約13,188元，1B期首批約13,998元，2B期首批約13,288元，2A期首批約13,598元。