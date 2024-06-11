中原陳永傑：NOVO LAND第3B期首批可望「一Q清袋」

他續指，項目屬「剛需盤」，是次定價反映發展商決心去貨，用價錢起動市場，相信項目今次張力強勁，定必掀起搶購潮，除吸引用家，亦會吸引投資者入市。項目已入伙單位呎租一般逾40元，樓價跌、租金升下，租金回報約4厘。

整體市況方面，他指，6月市況起步一般，惟歐洲央行減息後，市場憧憬美國利息機會增加，故市況近日有所好轉，一手交投增加，本月暫錄逾160宗一手成交，集中於大銀碼貨，預計全月成交約1,000宗，料NOVO LAND 第3B期佔6成或以上。發展商持續採低開策略，二手業主亦面對現實減價，中原城市領先指數CCL最近連跌6周，撤辣之後的樓價升幅已陸續蒸發，樓價差不多重返撤辣前。美國即將公布議息結果，若落實減息，估計樓市有機會重新轉勢回升。