紅磡THE HADDON暫沽13伙　代理稱用家居多

資料顯示，項目是日發售的單位包括43伙一房戶，15伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積262至430方呎，折實售價由481.23萬至852.66萬元，折實呎價由18,368元起。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，旗下出席客戶八成是用家，兩成長線投資者。該行錄得一組新界客戶斥近1,026萬購入兩伙一房單位作長線收租之用。由於項目屬入場費低市區盤，吸引上車客進駐，位置毗鄰大學，呎租可達50元，回報高近4厘。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，旗下客源以九龍區客戶為主，佔約六成。其次是新界客戶，佔約三成。由於定價存折讓，加上項目以細單位為主，相信會吸引大批年輕客，國內客及投資者入市，料一房單位最受歡迎。本行有大手客擬以約1,100萬元購入兩伙一房單位用作投資之用。他預計項目落成後呎租約70元，租金回報率約4厘。