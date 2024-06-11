得寶花園一房售320萬 呎價1.1萬元 價返11年前

市區上車盤減價吸客，牛頭角得寶花園一房單位，放盤約2個月，劈價40萬元，最終以320萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬指，鰂魚涌太古城逸天閣中層C室，實用面積約707方呎，套三房間隔，望內景，以1,100萬元成交，呎價約15,559元，新買家為用家。

●中原林龍南表示，北角半山天寶大廈低層E室，實用面積約1,119方呎，套三間隔，以1,698萬元連車位沽出，呎價約15,174元，是次做價重返2013年水平，新買家為外區用家。

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九龍區

●香港置業胡國安指，牛頭角得寶花園B座高層6室，實用面積約282方呎，一房間隔，望內園，叫價360萬元，約兩個月後獲同區客接洽，雙方經議價後以320萬元易手，呎價約11,348元。

●利嘉閣甘尚德稱，旺角居屋富榮花園10座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價620萬元，最終議價至605萬元獲白居二上車客購入，呎價約10,220元，約8年帳面只賺12萬元。

●中原王秉義表示，奧運站一號銀海8座極高層B室，實用面積約749方呎，套三房連工人房間隔，望維港海景，叫價1,800萬元，議價後以1,770萬元易手，呎價約23,632元。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑G座高層10室，實用面積約594方呎，三房間隔，有裝修，未補價第二市場叫價550萬元，新買家以525萬元承接，一口減價25萬元，呎價約8,838元。

●美聯羅定康指，將軍澳蔚藍灣畔3座中層C室，實用面積約490方呎，兩房間隔，最初叫價750萬元，其後因應市況減價至680萬元，近期獲區內客洽詢，新買家一筆過以638萬元承接單位與父親同住，呎價約13,020元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑A座高層16室，實用面積約637方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價550萬元，放盤3個月，以528萬元沽出，呎價約8,289元

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋錦龍苑D座高層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，享海景，放盤10個月，已補價第二市場叫價570萬元，以567.8萬元沽售，呎價約10,249元，原業主持貨約4年，帳面虧蝕82.2萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，馬鞍山居屋錦鞍苑A座中層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場叫價320萬元，放盤兩星期，以318萬元獲承接，呎價約7,930元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山居屋富寶花園9座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，望樓景，放盤兩年，未補價第二市場叫價450萬元，獲買家以350萬元承接，呎價約5,912元。

●中原事龐耀昌表示，沙田第一城40座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以445萬元易手，呎價約14,638元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺居屋山麗苑F座高層7室，實用面積約283方呎，開放式間隔，放盤5個月，未補價第二市場叫價168萬元，獲外區白居二即睇即買，以156.5萬元承接，呎價約5,530元，約兩年多帳面僅升值約7%。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水6月暫錄約20宗二手買賣，其中景盛苑A座高層12室，實用面積約538方呎，「大兩房」間隔，未補價第二市場叫價約365萬元，議價後以居二市場價360萬元易手，呎價約6,691元，新買家為白居二客。

●美聯鄧涇渭稱，元朗好利洋樓中層E室，實用面積約370方呎，區內租客議價後以288萬元承接，呎價約7,784元，原業主1978年以約9.8萬元購入，約46年帳面升值逾28倍。

●中原王勤學指，元朗YOHO MIDTOWN的5座高層H室，實用面積約449方呎，兩房間隔，叫價710萬元，減價12萬元，以698萬元沽出，呎價約15,546元。

●祥益古文彬稱，屯門寶怡花園1座低層B室，實用面積約415方呎，兩房間隔，區內客見單位附設裝修連部分傢電，又鄰近家人方便照應，減價14萬元，以386萬元購入，呎價約9,301元，約3年帳面虧蝕約108萬元。

●中原丘漢偉表示，荃灣海之戀．愛炫美3B座高層B室，實用面積約530方呎，兩房間隔，享海景，仍有租客居住，不設睇樓，議價一個月，減價64萬元，以936萬元沽出，呎價約17,660元，一手貨約7年帳面僅升值約4.9%。

●利嘉閣譚健偉指，荃灣環宇海灣5座中層D室，實用面積約711方呎，三房套連工人房間隔，叫價820萬元，議價後以813萬元成交，呎價約11,435元，原業主4月向銀主購入，不足兩個月帳面獲利約93萬元。

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