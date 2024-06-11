恒汽收行政處理決定書　需「回水」19億元人幣

目前，恒汽相關附屬公司已打算向相關地方政府申請行政覆議。上述處理決定如果最終執行，將導致集團存在相關工廠土地被強制收回，地上建築物及設備被用於償還獎勵及貼款的風險，繼而對公司或各相關附屬公司的財務狀況和經營產生重大影響。

不過，恒汽進一步公告，附屬公司天津恒汽於近日收到另一相關部門的告知書，該部門對天津恒汽的新能源乘用車產品生產准入條件保持情況進行核查後，提出三項須整改問題，擬責令天津恒汽停產、停售新能源乘用車產品，並進行整改。整改期間，該部門將暫停受理天津恒汽新能源乘用車新產品申報，以及新能源乘用車產品合格證電子信息傳送，待整改完成並通過覆核滿足生產准入條件後予以恢復。

恒汽高度重視該部門對天津恒汽的核查工作，並在其核查後積極整改問題。公司擬於限期前向該部門提報申訴整改材料。上述擬議處理意見如果最終被正式執行，將會對集團的經營情況產生重大影響。