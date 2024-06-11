美股道指跌288點　恒指夜期險守一萬八

美股3大指數周二早段偏軟，道指跌288點，報38,579點；標指跌18點，報5,342點；納指跌6點，報17,185點。10年期美債孳息率於4.43至4.47厘之間徘徊，反映市場仍在觀望通脹數據的結果。港股夜期報18,034點，跌83點，低水142點。

美國利率政策一直都是全球息口的重要指標，由於經濟韌性強勁、通脹居高不下，市場對於美國首次減息的預測時間點一再推遲。雖然最新的5月通脹數據周三晚上才正式出爐，但調查顯示，有逾半的經濟學家現在預計聯儲局今年內只會減息0.25厘，甚至有接近四分之一預計今年內不會減息。這亦意味着，奉行聯繫匯率制度，沒有貨幣政策掌控權的香港，恐怕也要等更長時間才見到減息的希望。

外媒統計了39位經濟學家對美國利率預測，其中54%認為今年內只會減息一次(減幅0.25厘)。整體而言，受訪的經濟學家平均預期今年的通脹率為2.8%，高於上次調查時的2.5%。投資界亦同樣關注通脹反彈的風險，基金公司普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示︰「把握通脹的未來走勢將成為下半年投資市場的關鍵……通脹明顯地不會如央行預期般快速降溫，加上勞動力市場保持穩健，導致服務業通脹居高不下，通脹存在再次升溫的顯著風險。」

Poullaouec認為，央行難在支持經濟增長與抑制通脹之間取得平衡，市場的重新定價行為亦會導致波動上升。「由於我們預期通脹壓力或者再次攀升，投資者可從部署實物資產股票(Real assets equity)中受惠，該資產類別在通脹偏高的環境下往往表現良好。我們亦繼續維持對高收益債券和新興市場債券偏高配置，以從其名義收益率和較環球債券更短的存續期部署中受惠。」

企業消息方面，晶片巨頭英特爾(Intel)宣布，將暫停在以色列擴建大型晶片工廠的計劃，惟未有透露原因，但就重申當地乃是公司全球主要的生產及研發基地之一。據了解，英特爾原先打算斥資150億美元，在以色列南部建廠。英特爾股價早段曾跌0.31%。

另外，以維權投資者行事風格而聞名的資產理公司Elliot Management披露，其已持有價值大約19億美元的美國西南航空股份，並正尋求罷免後者的董事長及行政總裁，希望透過更換管理層改善該航空公司的營運。西南航空股價於周一漲7.03%，並在周二早段曾升跌2.29%。