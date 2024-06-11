屯門新盤樓價300萬有找　見今年最低入場費

新界上車盤開價一浪低於一浪，屯門大型發展項目新一期公布首張價單，154伙折實平均呎價約11,598元，開放式戶入場費300萬元有找，門檻為今年新盤市場最低。

●屯門NOVO LAND第3B期首批154伙 折實平均呎價11,598元

●紅磡THE HADDON首輪暫沽13伙

●沙田瓏珀山招標沽出5伙

●佐敦高臨加推26伙

●薄扶林碧麗軒洋房成交價逾1.58億元

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周二(11日）以招標形式售出1號洋房，實用面積4,561方呎，四房四套連儲物室間隔，連989方呎平台，208方呎花園及293方呎天台，設私人電梯及泳池，成交價逾1.58億元，呎價約34,678元。

●屯門飛揚第1期單日沽3伙

●何文田站朗賢峯第IIA期三房呎售25,033元

●日出康城第12B期PARK SEASONS一房售484萬

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(11日)售出2A座20樓G室，實用面積325方呎一房，成交價484.2萬元，呎價約14,898元。整個SEASONS系列至今售出765伙，套現逾48.2億元。