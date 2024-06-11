屯門新盤樓價300萬有找 見今年最低入場費
2024年06月11日 22:04
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新界上車盤開價一浪低於一浪，屯門大型發展項目新一期公布首張價單，154伙折實平均呎價約11,598元，開放式戶入場費300萬元有找，門檻為今年新盤市場最低。
●屯門NOVO LAND第3B期首批154伙 折實平均呎價11,598元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周二(11日)公布首張價單，提供154伙，折實平均呎價約11,598元，不但較對上於去年5月推出的第2A期首批低約15%，更平絕NOVO LAND已推期數。首批單位實用面積252至543方呎。折實售價298.77萬至634.01萬元，折實呎價11,079至12,290元。
●紅磡THE HADDON首輪暫沽13伙
恒基地產(00012)發展的紅磡THE HADDON，周二(11日)傍晚展開首輪銷售，以價單形式發售63伙。市場消息指，截至晚上約7時半，即日暫沽13伙。資料顯示，項目是日發售的單位包括43伙一房戶，15伙兩房戶及5伙三房戶，折實售價由481.23萬元起。
●沙田瓏珀山招標沽出5伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周二(11日)以招標形式售出5伙，總成交總額逾9,710萬元。項目在兩周內累計售出29伙。上述5伙成交價介乎1,586萬至2,455.31萬元，成交呎價由16,059至17,702元。當中售價及呎價最高為King Tower 1的11樓C室，實用面積1,387方呎，四房雙套間隔。
●佐敦高臨加推26伙
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周二(11日)加推價單4號，涉及26伙，折實平均呎價約21,235元。發展商指，是次原價加推。項目同日上載銷售安排，將於周六(15日) 發售27伙。新一批單位折實售價由528.7萬至984.8萬元，折實呎價由19,654至23,673元。
●薄扶林碧麗軒洋房成交價逾1.58億元
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周二(11日）以招標形式售出1號洋房，實用面積4,561方呎，四房四套連儲物室間隔，連989方呎平台，208方呎花園及293方呎天台，設私人電梯及泳池，成交價逾1.58億元，呎價約34,678元。
●屯門飛揚第1期單日沽3伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周二(11日)錄得3宗成交，並套現約1,175萬元。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，最新售出2伙1房戶及1伙2房戶，當中1伙為區內長線投資者購入作收租之用。連同周日售出的7伙單位計，項目在短短3日內售出10伙。
●何文田站朗賢峯第IIA期三房呎售25,033元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，最新以1,895萬元沽出第5B座23樓A室，實用面積757方呎，三房間隔，呎價約25,033元。
●日出康城第12B期PARK SEASONS一房售484萬
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(11日)售出2A座20樓G室，實用面積325方呎一房，成交價484.2萬元，呎價約14,898元。整個SEASONS系列至今售出765伙，套現逾48.2億元。