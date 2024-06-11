天水圍逾600呎居屋銀主盤　推拍價僅320萬　低估價4成

居屋再現低價拍賣，天水圍天盛苑一個實用面積逾600方呎銀主盤，於已補價自由市場僅以320萬港元推拍，較估價低逾40%。

環亞物業拍賣下周二(18日)推出多項資助房屋銀主單位，其中，天盛苑R座中層2室，實用面積約650方呎，自由市場及未補價第二市場開價分別僅320萬元與255萬元，呎價約4,923及3,923元。

該單位自由市場銀行估價約544萬元，現時開價大幅低約224萬元或約41.2%。至於，本月有一個相同面積中層單位，亦以480萬元未補價售出。

部分單位開價一減再減，同場推出的赤柱居屋龍欣苑B座低層15室銀主單位，實用面積約530方呎，自由市場開價398萬元，呎價約7,509元，該單位早於今年初推拍，開價至今已累劈82萬元，減幅共約17%。物業銀行估價約530萬元，推拍價低約132萬元或約24.9%。

場內亦推拍屯門公屋良景邨良賢樓低層10室銀主盤，實用面積約441方呎，已補價及未補價第二市場分別開價220萬元及135萬元，其中自由市場開價較之前低118萬元，減幅約34.9%。