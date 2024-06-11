銀城生活服務罷免李春玲董事及行政總裁職務　明復牌

因此，根據公司組織章程細則第105(h)條，透過向其送達當時在任不少於四分之三人數(倘該人數並非整數，則以最接近的較小整數為準)的董事(包括李先生)簽署的書面通知(「105(h)通知」)，李先生被罷免董事職務，於2024年6月3日即時生效。

另董事會以書面決議案的方式議決，暫停李先生的公司總裁職務及集團內的任何其他職務，自2024年6月7日起生效。

董事會宣布，自2024年6月8日起，謝晨光將由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為代理總裁，以待調查結果。

應該公司要求，股份」自2024年6月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發公告。公司已向聯交所申請自2024年6月12日上午九時正起恢復股份買賣。