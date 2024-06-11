德信中國遭高院勒令清盤　房企債權人恐難傾掂數

建行亞洲近期多次出手

今次向德信中國採取法律行動的債權人是中國建設銀行(亞洲)，主要有關本金額3.5億美元、2022年12月到期的9.95厘優先票據及應計利息。這不是近期建行亞洲第一次對內房出手。

市場關注極力反對該清盤呈請的世茂，如何突破重圍。禍不單行是，世茂附屬上海世茂股份將於周五退市，關鍵因素在於自4月12日至5月15日期間，上海世茂連續20個交易日收市價均低於一元人民幣，觸及交易類強制退市規定。在此背景下，上海世茂董事及總裁吳凌華更因個人原因於上周提出辭職，雙重打擊母企世茂，其港股周二股價急挫7.86%，收報0.82元，創逾一個月收市低位。

回說德信中國，據周二公告，香港破產管理署署長獲委任為該企臨時清盤人，並會繼續停牌，直至另行通知。該企在4月底補發去年業績，提及一項重組支持協議未能按計劃進行，導致相關尚未償付優先票據本金總額3.5億美元及應計利息1,741.3萬美元逾期，公司仍遲遲未作出有關付款。

國際評級機構標普評級在報告指，大中華區投機級企業債違約率已從2022年的4.8%，降至2023年的1.3%，達到5年來低位。惟內地疲弱的房地產產業，正是導致去年區內企業債出現兩次違約的原因之一。

摩通估內地加碼救樓市

國務院常務會議上周五已提及，會繼續研究房地產去庫存及穩市場政策新措施，外資投行摩根大通及高盛均預期，若樓市仍未見起色，中央將有更多支持樓市政策出台。摩通指，上周國常會的穩市場措詞更強硬及清晰，故重申一旦內地未來兩個月樓市銷售數據仍令人失望，政策支持力度或加強，以刺激行業或再度出現短期反彈。

據中指研究院，剛過去的端午節假期是5月樓市政策放鬆綁後第一個小長假，雖然多數城市售樓處到訪量較高，但成交仍低於去年假期。數據顯示，今年端午假期期間的30個代表城市新樓日均銷售面積約16萬方米，按年降約16%，更遠遠不及2019年假期的27.7萬方米，但較今年五一假期增逾六成。目前北京尚未跟進鬆綁新政，二手樓成交量較去年同期降逾一成。