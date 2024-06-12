東方日報B1：地產收租股受壓　恒指急插　曾穿萬八

恒指低開203點後跌勢加劇，早段曾挫372點，低見17,994點，所幸重磅中資科網股表現相對「硬淨」，收市跌幅縮至190點或1.03%，收報18,176點；國企指數跌58點或0.89%，收報6,452點；科技指數跌17點或0.45%，收報3,755點。港股總成交額約1,398億元，港股通錄得淨買入102.81億元，為3月22日後再度超過百億元。

不過，地產股的往績股息率在股價持續受壓後，已浮至相對高水平。券商富瑞相信，他們的現金流量應在本財年到達轉捩點，其後兩年顯著改善，理據是本港樓盤平均開發周期為5年，疫情前啟動物業發展和投資大多都接近完成，增量庫存累積現在有望開始放緩，地產商賣樓會改善、資本開支周期亦會到頂。

另一券商中金下調領展目標價至40元，基於本港零售持續疲弱，下調明年基金單位分派預測降至2.57元，以收市價計股息率為7.93厘。

大聖資產管理基金經理李明德認為，港股早前已確認見底，本輪回調反而是買入機會，預料恒指在250天線(現處17,614點)有不俗支持，不妨逐步收集權重股或科技股。