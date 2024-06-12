美國再出招？研收緊對華尖端晶片限制　涉一項關鍵技術...

消息指，現屆美國政府正考慮進一步限制中國取得開發人工智能(AI)所需的晶片技術，討論中的新招是限制中國使用GAAFET(環繞式閘極場效電晶體)架構的晶片，以及新招的範圍，暫時未知當局何時拍版，但目標就是令中國更難砌出可以打造和營運AI模型的尖端的運算系統。

據了解，華府近日把草案發給一個技術顧問委員會，可是被專家成員批評範圍太廣，但應該不至於完全禁止GAAFET架構晶片輸往中國，而是針對生產有關晶片的技術。同時也初步討論過限制在訓練AI大派用場的高頻寬記憶體(HBM)，未知會否與限制GAAFET的禁制同步祭出。

GAAFET基本上是3納米或以下尖端製程的代名詞，主要用於AI等高效能運算(HPC)領域，事關AI訓練與學習需處理大量數據，過程很「食電」，運用該等製程可提高AI的耗能效率。

事實上﹐早在2022年8月，美國商務部就針對過GAAFET對中國實施技術封鎖，對象是GAAFET架構晶片的設計自動化(EDA)軟件工具，不讓中國設計出用上有關工藝的尖端晶劃，擺明是封殺中國晶片技術的發展。