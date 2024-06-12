陳樂怡：恒指17800點不容有失

美國5月非農就業數據遠超預期，工資增速加快，打擊降息預期。市場靜候本周聯儲局議息會議結果，如無意外將會下修年內減息次數及幅度。另外，內地端午節人均旅遊消費較2019年疫前水平低約12%，反映內需偏弱，消費趨向審慎，經濟復甦基礎不牢固。恒指宜守17,800點(相當於4月16,044點上升至5月19,706點，按調整黃金比例0.5)。

比亞迪電子上望40元

中線而言，看好公司在北美客戶產品線的市場份額逐步提升，有望未來2至3年成為核心供應商。另外，公司在人工智能(AI)伺服器、液冷散熱、移動機器人等領域布局，而且與英偉達具有多年的合作基礎，有望帶來新的增長動能，後續深化合作為股價催化劑。估值上，現價對應2024財年預測市盈率14倍，與過去5年平均水平相若，向上阻力位40元，支持位30.7元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)