據報中國考慮禁銀行分銷對沖基金產品　內銀AH股齊挫

據報中國考慮禁止銀行分銷對沖基金產品，外媒引述知情人士透露，中國監管機構正考慮對銀行向公眾銷售金融產品的方式實施更嚴格限制，此舉可能會切斷中國一些最大對沖基金的主要分銷渠道。

知情人士指，國家金融監督管理總局正就禁止「變相」銷售所謂私募基金產品(包括對沖基金)的修訂徵求商業銀行的意見。多年來，銀行一直是對沖基金的主要分銷商之一，對沖基金通常以信託產品的形式從投資者籌資，然後投資到其基金之中。

另外，內地官媒今日頭版發表文章《如何加快建設中國特色現代金融體系(政策問答．加快建設金融強國)》。國家金融監督管理總局在文中表示，要全面落實強監管嚴監管要求，做到一貫到底、一嚴到底、一查到底，依法將所有金融活動全部納入監管。金監總局將指導金融機構不斷豐富金融產品和服務，針對不同經營主體量身打造專屬金融產品，持續提升金融服務質效。