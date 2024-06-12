數字王國夥巨星傳奇建合營企業　以「AIGC+IP」探索多元融合

隨着人工智能於近年急速崛起，場景數碼化成為一眾頂尖企業投身多元業態融合的必修課題。是次雙方合作旨在提升技術及啟發創意的基礎下，開創全新的商業模式，當中包括：

1. 該合營企業將計劃創建由人工智能驅動的數碼版權庫，並作為巨星傳奇獨家數碼內容製作與發行代理商，助力展開IP品牌進階數碼化。

2. 將誕生於荷里活的虛擬人及其技術延伸至大螢幕之外，目標與不同IP融合將有關技術延伸至元宇宙、線下沉浸式實景娛樂體驗，以及虛擬偶像的應用作為核心營運模式，開發面向消費者群體的數碼內容。

3. 憑藉數字王國所具備巨大數碼資產，推動相關技術融入不同應用場景，運用「AIGC+IP」技術以滿足消費者日新月異的娛樂體驗感官需求，同時激發「1+1>2」的商業潛能。

數字王國行政總裁謝安表示：「新媒體平台及人工智能相關科技的迅速發展讓大眾的娛樂及媒體消遣習慣進入了新的模式。數字王國很高興與巨星傳奇結盟，結合世界頂級娛樂製作的技術和創意，及強大的明星IP資源和營運模式，以破格的『AIGC+IP』共同探索多元業態融合，強強聯手為娛樂媒體產業帶來革新的內容及體驗。」

謝安續道：「數字王國的團隊在多年前已開始結合機器學習及人工智能持續開發前沿技術，在視覺特效業務中屢創突破，尤其在『虛擬人』這一版塊上引以為傲。」而巨星傳奇熟知市場需求及偏好，在明星IP創造、運營及內容創作方面一直引領潮流，當中包括2019 年創作周杰倫官方二次元形象「周同學」、以及2020年為周杰倫量身打造首個戶外真人秀《周遊記》，大大展現了其打造內容IP的實力。他強調，在市場邁向聚焦泛文娛體驗的新紀元之下，數字王國與巨星傳奇強勢結盟，融合雙方創意並發揮各自優勢，未來將開發更多嶄新的內容製作及業務機會，為行業及消費者持續帶來新的衝擊。

被喻為「周杰倫概念股」的巨星傳奇董事局主席兼創始人馬心婷表示：「巨星傳奇希望能透過此次合作，充分發揮巨星傳奇在IP運營與創造的實力，進一步推動『AIGC+IP』的創新發展，而這亦是公司拓展全球市場的重要一步。未來，我們期待與數字王國攜手共進，共同創造智慧化、交互性和個性化的數字生態，並為行業帶來更多創新和發展的可能性。」

數字王國攜手RSA Films(阿姆斯特丹)透過融合傳統視效技術及自主研發的面部變更系統「Charlatan」助力現年45歲的碧咸(David Beckham)以超過70歲的年齡登場，以為「沒有瘧疾的世界」為主題進行演講。