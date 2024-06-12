港投與港產獨角獸思謀簽戰略合作協議　聚焦AI大模型落地

香港投資管理有限公司與思謀集團今日(12日)共同舉辦戰略合作協議簽約儀式。各界對港投公司與思謀集團在人工智能(AI)前沿科技產業化落地的合作，包括在粵港澳大灣區更廣泛應用，助力區域經濟的數字化、智能化轉型等發展，寄予厚望。

在簽約儀式上，港投公司行政總裁陳家齊與思謀集團創始人兼董事長賈佳亞代表雙方簽署戰略合作協議，並由全場逾百位科技界、投資界代表及產業領導層共同見證。這一協議的簽署不僅象徵着雙方合作的正式展開，更標誌香港在AI領域的加速發展將迎來新階段。

陳家齊表示，港投公司肩負着雙重使命，爭取合理回報及推動更蓬勃的創科生態。這次與思謀集團的戰略合作成為範例，憑藉其領先科技和對產業的深度認識，加速本港AI推動新型工業化及高精密製造的應用發展；港投公司的支持、網絡、影響力和發揮的群聚效應，將會助力思謀集團的進一步發展。未來將會繼續瞄準核心環節，與更多不同範疇的企業建立深度合作關係。

賈佳亞指，在港投公司支持下，思謀將以香港為家，聚焦工業4.0帶來的產業變革機遇，堅定地發力新質生產力。利用AI、大數據、大模型等新興技術積極建設香港創科生態，助力灣區工業產業煥新升級，轉型發展。通過與港投公司合作，相信能有效整合資源，創造科創新動能，升級香港製造、建設工業4.0發展新基礎。