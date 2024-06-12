張智威：港股或下試17600點 美團再上空間不大
2024年06月12日 11:01
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（中新社圖片）
信誠證券聯席董事張智威表示，美國聯儲局議息結果公布在即，但就目前數據而言，當局對息口走向仍未有定論，料維持按兵不動機會較大。另外，內地最新公布經濟數據與預期差距不大，料對市況影有限。但值得留意的是，最新牛熊證街貨分布圖顯示，現時牛證街貨重貨區在17,600至17,999點區間，故預期大戶推低指數向下屠牛機會大。恒指跌穿萬八關後，有機會下試17,800甚至17,600點，投資不宜心急買貨。
蘋果公司日前舉行全球開發者大會，其後獲大行唱好，分析師相信iPhone結合AI功能，能加快消費者換機，刺激其股價周二(11日)勁彈逾7%，創歷史新高。相關概念股如瑞聲科技(02018)亦順勢炒高，股價重上30港元關。不過，張指出，AI概念能否帶動換機潮仍屬未知之數，投資者若有意順勢高追相關股份，宜衡量相關風險。
美團(03690)上日股價急升，公司計劃回購總值不逾20億美元B類普通股，較上次回購規模翻倍。不過，張智威認為，美團公布首季業績後，股價已炒高，加碼回購的消息亦已一定反映，後市再上空間不大，料升至116元阻力不輕，現價再買值博率有限。