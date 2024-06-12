張智威：港股或下試17600點　美團再上空間不大

信誠證券聯席董事張智威表示，美國聯儲局議息結果公布在即，但就目前數據而言，當局對息口走向仍未有定論，料維持按兵不動機會較大。另外，內地最新公布經濟數據與預期差距不大，料對市況影有限。但值得留意的是，最新牛熊證街貨分布圖顯示，現時牛證街貨重貨區在17,600至17,999點區間，故預期大戶推低指數向下屠牛機會大。恒指跌穿萬八關後，有機會下試17,800甚至17,600點，投資不宜心急買貨。