港投：透過投資爭取合理回報　運用資源引導生態發展

被形容為「港版淡馬錫」的香港投資管理有限公司(又稱HKIC)與「港產獨角獸」思謀集團簽訂戰略合作協議，成為HKIC首個投資項目。

HKIC行政總裁陳家齊稱，他們透過相關投資爭取合理回報之餘，亦運用資源引導生態發展，激活相關生態圈。

她又指，HKIC過去一段時間做了很多反覆比較及研究，初步鎖定包括硬科技、生命技術及新能源技術3個主題。資金層面亦包括主權基金及世界各地長線投資者。

他又引述唐代詩人王灣的「潮平兩岸闊，風正一帆懸」金句，形容人工智能(AI)發展進程。

其中思謀在場展示的一項產品，是為手機中框、耳機、攝像頭模組等進行360°圖像採集，快速捕捉產品表面細微瑕疵，在場職員指客戶包括歌爾股份、富士康、立訊精密等。