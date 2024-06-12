高盛：中國離岸股票資本市場見復甦　美長線投資者再現

高盛亞洲(除日本外)股票資本市場聯席主管王亞軍接受內媒訪問時指，過去4個月，中國離岸股票資本市場的復甦可能已經發生，因為量變累積到了一定程度，形成了質變。

報道指，最近市場出現復甦訊號。從今年1月1日開始計，到6月6日，中概股互聯網指數ETF(KWEB)和分別上漲10%和8.4%。如果從今年1至2月期間的低位開始計，上漲23.5%，KWEB則上漲28.5%。

在股票融資市場，王亞軍提到一個印證「市場復甦」的強訊號。今年5月，即使計入五一黃金周等公眾假期，中國發行人在離岸市場的融資額也達到將近今年前4個月總額3倍的規模

此外，據王亞軍指，高盛作為活躍於中國股票資本市場的國際投行之一，在市場的一線觀察到不少可喜情況。首先，在近月中國企業境外發行的多個項目中，國際投資者認購踴躍，比過去3年熱情提高，全球頂級主權基金、長倉基金、對沖基金和區域性長倉基金成為認購主力軍。

其次是先前對中國企業投資意願相對較低的美國長線投資者，再次出現在認購機構中，雖然數量較少，但已部分回歸。最後是許多發行項目後市交易表現良好，呈現市場發出的正向訊號。

去年以來，印度資本市場高度活躍，吸引全球資本關注。他認為，相較於印度，中國有更大的經濟體量、更完善的市場和基礎設施、更大的專業人才儲備，有足夠強大的實體經濟來支撐股市往前走。「我們應對中國市場未來的發展前景充滿信心。」