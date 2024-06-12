英之傑：港電動車北上需留意充電適配器問題

港車北上漸成潮流。在香港主力經營汽車代理銷售維修保養的英之傑香港，其大中華區售後服務總監黃家倫表示，港車北上要留意兩地充電插頭標準的不同，香港使用歐洲制式，內地使用國標制式。目前香港鄰近的內地地區，充電站多會提供國標和歐標的充電頭「雙槍制」供港車使用。

惟該公司大中華區董事總經理劉啟成提醒車主，不要隨便在坊間購買轉換充電頭的適配器(adapter)，因有車主向他們反映，部分適配器可能會出現過熱情況，產生危險。

為滿足電動車車主需求，上述公共充電站會以按每度電形式收費，有別於其他充電地點以時間收費，並且在充電完成後假如車主佔用該充電車位超過15分鐘，便會收取超時費用，已方便更快騰出充電車位給其他車主使用。

劉啟成亦表示，集團亦與不同電氣品牌合作，推出五款充電牆盒(wall box)可供安裝在住宅的泊車位使用，他提醒車主應定期保養牆盒。另外公司亦會跟隨政府的計劃，未來會在不同油站設置快速充電樁。

惟該公司並沒有透露按裝充電樁的數字目標和盈利模式。大中華區市場推廣總監葉心明表示，擴展充電摏安裝的做法，主要是為了電動車車主提供更完善、更友好的電動車使用環境和體驗。

目前全港新車的銷售，純電動車佔比達85%，對充電設施需求日增。另外劉啟成又指，公司代理的內地和日本汽車品牌，將會繼續引入新的電動車車款。