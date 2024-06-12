經絡：新取用按保宗數增近5成　下季料將反覆回落

經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，今年5月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為2,197宗及116億元，較4月份下跌15.9%及15.4%，宗數及金額均連升2個月後回落。

5月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,236宗及58.54億元，按月增加49.6%及35.6%，宗數及金額均連升6個月，宗數創10個月新高，金額則創9個月新高；平均新取用按保貸款金額為474萬元，按月減少49萬元或9.4%。

首5個月新批出按保貸款宗數及金額為10,647宗及550.3億元，雙雙比去年同期下跌五成，宗數及金額創近5年首5個月新低。而今年首5個月新取用按保貸款宗數及金額為3,858宗及196.96億元，比去年同期減少44.9%及49.4%，宗數及金額均創近5年首5個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府撤辣後樓市交投一度回暖，加上早年前選用建期的新盤買家開始陸續入伙，帶動新取用按保宗數顯著增加。然而樓市經過亢奮期後有轉慢迹象，交投反覆回調下，料將影響第三季的按揭及按保表現。