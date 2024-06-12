內地海外暑期實習啟動　螞蟻：今年申請人數增逾兩倍

「企業內地與海外暑期實習計劃2024」正式啟動，今年參與計劃的企業較去年增加，包括螞蟻集團在內的本港共25家企業參與，創出數量新高，同時參與的企業覆蓋與本港發展「八大中心」息息相關的金融、創科和物流等多個不同行業，讓參與的青年學生得到多元的選擇和發展，而相關企業的代表連同獲選參與實習的部分學生參加啟動儀式。

螞蟻集團表示，今年向該公司申請實習的學生非常踴躍，人數較去年大幅增加兩倍多，他們來自香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港浸會大學等本港各家大學，涵蓋本港為主的學生之外，還包括來自內地，甚至海外的不同背景學生，他們在數以百計的報名同學中脫穎而出，將獲安排在7、8月份到杭州、上海及深圳等地的不同崗位實習數個星期。

螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真表示，今年螞蟻收到的實習申請數量是去年的2.2倍。在這個夏天，期待每一位青年學子在螞蟻的不同崗位上都能有豐富收穫，不僅增進專業技能和知識，也培養自己的跨文化能力、加深對內地和香港市場的了解，為個人職業的未來發展打好基礎。螞蟻集團一直注重各方面的人才培育，積極響應、鼎力支持政府多項計劃，也希望藉此機會能為本港培育更多的明日之星。