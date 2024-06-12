AlipayHK推暑期全球暢遊優惠計劃　港人遊日購物滿指定金額獲9折

AlipayHK宣布，將藉螞蟻國際的跨境支付和數字化解決方案Alipay+，推出暑期全球暢遊優惠計劃。港人到內地、日本、泰國及歐洲等地旅遊時在購物、交通或匯率等方面均可獲優惠。同時，外地電子錢包用戶來港旅遊時亦可享折扣。

今年暑期，在港人中意的熱門目的地，日韓商戶為迎接香港遊客，紛紛聯合AlipayHK推出各種優惠。在日本，Alipay+已連接16個電子錢包和銀行應用程式，覆蓋200萬商戶。7月份開始，港人到日本旅遊時，凡使用AlipayHK購物滿200日圓兩次，即可獲得九折優惠。

內地大小商戶亦把握旅遊旺季吸引港人。AlipayHK用戶今年7、8月間在內地消費亦可享10筆隨機立減，折扣最高可達188元人民幣。

在本港，香港零售管理協會聯同一眾品牌及AlipayHK、支付寶宣布，將於年7月1日至8月31日舉行「香港開心購物節—好禮有禮」活動，為香港市民和廣大遊客呈獻大量購物禮遇及體驗項目，涵蓋過百品牌。各大品牌優惠將透過AlipayHK及支付寶電子錢包傳遞給本港和內地用戶，吸引更多消費，促進香港整體發展。