新資本投資者入境計劃首3個月錄250宗申請　幾內亞比紹稱冠

「新資本投資者入境計劃」於今年3月1日正式推出，財經事務及庫務局局長許正宇回覆議員查詢時表示，截至5月底，投資推廣署收到逾3,000宗查詢，主要來自潛在申請人及服務提供者；接獲逾250宗申請，並已批出逾100宗申請的淨資產審查。

入境處則已就逾40宗申請作出「原則上批准」，讓申請人以訪客身分在港作出所承諾的投資。如接獲的申請全數獲批，預計可為香港帶來超過75億港元的資金，增強香港資產及財富管理業的發展優勢。

據悉，投資推廣署接獲的淨資產審查申請的首3名國家，分別為幾內亞比紹(100宗)、瓦努阿圖(92宗)和加拿大(10宗)；入境處接獲的入境申請依次為幾內亞比紹(39宗)、瓦努阿圖(33宗)和澳洲(3宗)。

合資格申請人須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產，包括投資最少2,700萬港元於獲許金融資產、非住宅房地產（以1,000萬港元為上限），以及投入300萬港元於新的「資本投資者入境計劃投資組合」。

「投資組合」將由港投公司成立和管理，以向與香港有關連的公司／項目作出投資，支持創新及科技行業和其他有助香港經濟長遠發展的重點行業，尤其是初創項目。向「投資組合」投入的300萬港元設有鎖定期，不保證資本保值及分派股息。「投資組合」的安排將於今年第三季公布。