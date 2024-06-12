共居公寓項目日新舍啟德周三招租 料8成宿生為內地生
2024年06月12日 16:15
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鄧灝康（右）
宏安地產(01243)等合作發展，前身為九龍貝爾特酒店的共居公寓項目日新舍啟德，周三(12日)公布開始招租，每個宿位月租由5,800元起。宏安地產行政總裁鄧灝康表示，預料每月租金收入逾千萬元。同日開放4個示範單位予傳媒參觀。
他續指，已斥資逾1億元翻新項目，總投資額逾22億元。項目提供約1,450個宿位，戶型由單人房至四人房，面積介乎約230至480方呎，並以雙人房為主。單人房由月租16,500元起，雙人房每個宿位月租6,900元起，三人房宿位由5,800元起，四人房宿位月租由7,300元，租期由半年起。
上述租金包含水電費，免費WiFi，保安及每周清潔服務。另外，會為有需要學生提供編配宿友，定期舉辦海外升學講座和聯誼活動。入住條件為現時的大專學生及教職員，又或已畢業兩年內的大專學生。預料宿生約八成為內地生，約兩成來自東南亞。
他續指，共居公寓設有4層共約3.2萬方呎共享空間，設施包括共享廚房，自助洗衣房，溫習室，遊戲區，燒烤場，健身室及籃球場。
項目是日開放的示範單位均位於24樓，涵蓋單人房至三人房。當中，雙人房包括2419室，房內提供衣櫃，雪櫃，書櫃，鞋櫃，書枱等。
資料顯示，項目位於九龍六合街19號。宏安於2022年聯同美國私募基金，作價20億元向新世界發展(00017)收購上址。